台商籲恢復南京貨運航點 陸委會：業者可提申請

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（中央社記者沈朋達台北7日電）對於有台商呼籲恢復南京等兩岸貨運航點，陸委會發言人邱垂正今天指，南京本為10個兩岸空運航點之一，航空業者依需求向兩岸航空主管機關提出申請即可。

大陸委員會7日舉行例行記者會，邱垂正在會中做上述表示。

近期中國長三角地區COVID-19疫情嚴重，上海封控措施影響昆山台商透過虹橋、浦東機場進出貨。有台商因此呼籲可恢復江蘇的南京、無錫，或廣東等地的客貨運航點。

邱垂正對此強調，南京本來就是10個兩岸空運貨運航點之一，未因疫情限縮，兩岸航空業者可依實際貨運需求，向兩岸航空主管機關提出飛航申請即可。

他也對上海疫情表達關切，並指昆山等地實施的封控管理，為當地台商生產帶來不便。

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邱垂正說，台商配合當地政府防疫採取應變措施，部分昆山台商和印刷電路板業者，在封控時期停工，或採調度管理因應，如透過現有庫存，或協調集團其他地方生產出貨，希望減少疫情的影響。

他也提到，有台商反映疫情地區物流運輸受影響，原物料、半成品進出口時間和成本增加，而經濟部、陸委會也透過海基會等相關機關，持續密切關注大陸防疫措施對台商的種種影響，並向台商表達關切與了解其需求，提供必要協助。（編輯：楊昇儒）1110407