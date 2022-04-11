上海指不得阻攔出院者回家 專家：復陽沒傳染性

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（中央社記者張淑伶北京11日電）截至9日，上海COVID-19出院患者和解除醫學觀察人員有1萬1000多人。當地的感染科專家胡必杰說，國內外的文獻資料顯示，就算是這些康復者復發、核酸復陽，也沒有傳染性。

上海正處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高發期，從3月1日至今，感染者已達20萬人。據官方發布，截至9日，上海已有出院患者和解除醫學觀察人員1萬1000多人。

澎湃新聞報導，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝10日在新聞發布會上強調，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，「允許他們回家，不得阻攔」。

今天的疫情防控新聞發布會上，上海市新冠肺炎醫療救治專家組成員、中山醫院感染病科主任胡必杰針對出院和解除醫學觀察的人員是否還有風險作出回覆。

他表示，文獻資料顯示，國內外的核酸檢測有不同程度的復陽率。但這些冠以復陽或復發的COVID-19康復者，並沒有引起周圍人群的感染或傳染。

他說，科技工作者對這些復陽的人群進行研究，一是採集鼻咽、咽喉和肛門拭子等標本進行病毒培養，結果均未培養到病毒；二是對復陽的樣本進行基因測序，沒測到完整的病毒序列，提示這些核酸復陽的標本，其實是病毒的核酸片段。「換言之，是死病毒，沒有傳染性。」

他表示，國內外的研究結果是一致的，證明核酸復陽者沒有傳染性。（編輯：呂佳蓉）1110411