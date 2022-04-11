更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府
首頁 / 兩岸

上海指不得阻攔出院者回家 專家：復陽沒傳染性

2022/4/11 13:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京11日電）截至9日，上海COVID-19出院患者和解除醫學觀察人員有1萬1000多人。當地的感染科專家胡必杰說，國內外的文獻資料顯示，就算是這些康復者復發、核酸復陽，也沒有傳染性。

上海正處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高發期，從3月1日至今，感染者已達20萬人。據官方發布，截至9日，上海已有出院患者和解除醫學觀察人員1萬1000多人。

澎湃新聞報導，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝10日在新聞發布會上強調，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，「允許他們回家，不得阻攔」。

今天的疫情防控新聞發布會上，上海市新冠肺炎醫療救治專家組成員、中山醫院感染病科主任胡必杰針對出院和解除醫學觀察的人員是否還有風險作出回覆。

他表示，文獻資料顯示，國內外的核酸檢測有不同程度的復陽率。但這些冠以復陽或復發的COVID-19康復者，並沒有引起周圍人群的感染或傳染。

他說，科技工作者對這些復陽的人群進行研究，一是採集鼻咽、咽喉和肛門拭子等標本進行病毒培養，結果均未培養到病毒；二是對復陽的樣本進行基因測序，沒測到完整的病毒序列，提示這些核酸復陽的標本，其實是病毒的核酸片段。「換言之，是死病毒，沒有傳染性。」

他表示，國內外的研究結果是一致的，證明核酸復陽者沒有傳染性。（編輯：呂佳蓉）1110411

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載