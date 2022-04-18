中國疫情持續延燒 新增病例逾2.3萬

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（中央社台北18日電）傳出上海擬於20日達成社會面清零的消息後，中國官方今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例2萬3460例（含確診者與無症狀感染者），顯見疫情仍未趨緩且嚴峻。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，17日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診2742例，其中本土達2723例，以上海2417例最多，其次是吉林省166例，首都北京也通報新增3例本土確診；境外移入19例。

新增無症狀感染者達2萬718例，其中本土為2萬639例，同樣以上海最多達1萬9831例，其次吉林省376例，江蘇省90例；境外移入79例。

據路透社17日報導，知情人士透露，上海市已設下4月20日前實現COVID-19病毒「不在隔離區外傳播」的目標，當天要達成「社會面清零」；18日更讓部分企業陸續復工復產，顯示中國急從上海防疫泥淖裡抽身。

上海今天首次通報自封城數週以來新增3個死亡病例，分別為89歲和91歲的女性，以及一名91歲的男性，他們都有慢性疾病的病史，包括心臟病、糖尿病和高血壓等。

另據衛健委通報，截至17日24時，中國累計死亡4641例，累計報告確診18萬5035例。尚在醫學觀察的無症狀感染者28萬2764例（境外移入772例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬9447例（出院6萬6877例，死亡9139例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）