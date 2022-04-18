中國首季GDP成長率4.8% 低於全年目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京18日電）受疫情攪擾等因素影響，中國經濟表現疲弱。官方今天公布，第一季GDP年增4.8%，今年全年目標則是成長5.5%左右。3月份失業率也較2月上升。

中國國家統計局今天在官網發布第一季的經濟數據。經初步覈算，第一季度國民生產毛額（GDP）人民幣27兆178億元（約新台幣121兆5801億元），按不變價格計算，年增4.8%，比2021年第4季成長1.3%。

各家機構先前對第一季經濟成長率的預期不一，據中新網報導，中國社會科學院所屬項目組先前預估第一季GDP增速為5.3%左右，中金研報預估5.0%左右；財新傳媒對14家國內外機構的調查則顯示，預測均值為4.5%，預測區間為3.8%至5%。

在消費方面，國家統計局發布，第一季社會消費品零售總額10兆8659億元，年增3.3%。按消費類型分，商品零售9兆8006億元，增長3.6%；餐飲收入1兆653億元，僅成長0.5%。

3月份的消費數據則明顯萎縮，3月社會消費品零售總額年降3.5%。其中，商品零售下降2.1%；餐飲收入下降16.4%。

在投資方面，全國固定資產投資（不含農戶）10兆4872億元，年增9.3%。分領域看，基礎設施投資年增8.5%，製造業投資年增15.6%，房地產開發投資僅成長0.7%。

第一季民間投資5兆9622億元，增長8.4%。與2月比，3月份的固定資產投資（不含農戶）僅增加0.61%。

第一季度，規模以上工業增加值年增6.5%。3月份的規模以上工業增加值實際年增5.0%，月增0.39%。

在就業方面，第一季全國城鎮調查失業率平均值為5.5%。3月份，全國城鎮調查失業率為5.8%，比上月上升0.3個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為6.0%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國務院新聞辦公室今天就2022年第一季國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，第一季中國經濟「總體運行在合理區間」，但國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰。

他表示，下階段，要把「穩增長」放在更加突出的位置，加大宏觀政策實施力度，著力穩定宏觀經濟大盤，持續穩就業穩物價，切實保障民生。（編輯：曹宇帆）1110418