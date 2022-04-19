疫情趨緩 港人生活逐漸步向正常

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（中央社記者張謙香港19日電）隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，香港各小學部分級別今天起率先恢復上課，標誌著港人的日常生活步向正常。

隨著第五波疫情轉趨緩和，本地各小學部分級別今天起獲官方批准恢復上課，但學生回校前需要做好快速檢測，確定對病毒呈陰性才能回校。

綜合香港媒體的報導，今早還是有學生忘記做快速測試，也有人做了檢測卻忘記填寫表格，結果需要勞煩校方致電家長，以確定是否漏填表格抑或沒有做快速檢測。

對於沒有做快速檢測的學童，目前未知校方如何處理。

除了學生外，當局要求復課學校的老師及員工都要接種疫苗。

在小學部分級別學生恢復上課後，當局預定中學生下月復課。

後天（21日）起，當局也會解除餐廳及各類處所的禁令，餐廳獲准晚上經營內用，美容院、電影院等處所可以重新經營，但人數有限制。

第五波疫情於1月初爆發，當局其後禁止餐廳晚上供應內用，並勒令電影院、美容院和健身室等處所關閉。

外界預料，後天晚上餐廳及各類處所重開後，市民將會出現爆炸性消費。據報導，不少餐廳的預約訂單已連續多天爆滿。

目前各界都期待香港逐漸遠離疫情，民眾生活走向正常，但當局擔心，隨著人流增加，第六波疫情隨時又會出現。（編輯：呂佳蓉）1110419