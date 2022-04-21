疫情加國際變數 李克強要求保障糧食與能源供應

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（中央社記者張淑伶北京21日電）中國國常會昨天強調，在當前國際糧食市場不確定性增加的情況下，必須做好春季農業生產、穩定糧食供給；今年將新增煤炭產能3億噸，提升能源對經濟社會發展的保障能力。

新華社報導，中國國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，會議針對糧食生產和能源保障作出部署，並研究其他事項。

會議指出，在當前國際糧食市場不確定性增加、一些國家高通膨的情況下，穩定糧食等重要農產品生產供應，對穩定物價和保障民生十分重要。

不過，中國的疫情防控已對春耕造成影響。農業農村部種植業管理司司長潘文博20日在國新辦舉行的新聞發布會上坦言，多地反映，因疫情封控造成局部地區人員流動、農資運銷和農產品流通受阻，春耕生產受到了一定影響。

當天，李克強在國常會中指出，各地要嚴格落實糧食安全責任，將統籌做好疫情防控和春季農業生產作為考核評估的重要內容。

此外，會議還指出，要研究加大農資補貼的舉措，及時做好糧食托底收購，保護和調動農民種糧積極性。

在能源政策方面，會議說，要立足中國國情，應對外部環境新挑戰，抓住重點，強化能源保供。要發揮煤炭的主體能源作用，今年將新增煤炭產能3億噸。

此外，要在「確保絕對安全」的前提下發展核電。對經過多年準備和全面評估審查、已納入國家規劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐3個核電新建機組項目予以核准。（編輯：李雅雯）1110421