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中國新增2.4萬本土病例 上海占2.3萬例

2022/4/23 11:04（4/23 11:09 更新）
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（中央社台北23日電）中國本輪COVID-19本土病例大部分來自上海市，隨著當地疫情反覆，近日略降的病例數再次突破2萬，官方今天通報，新增2萬4326例本土病例，其中上海占2萬3370例，並有12人染疫病亡。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，22日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2988例，其中本土病例2971例，上海市占了2736例，其次為吉林省的136例，北京市則有6例；另有17例境外移入。

當天新增死亡病例12例，均為本土病例，都在上海，並通報新增2萬1423例無症狀感染者，其中境外移入68例、本土2萬1355例。本土無症狀感染以上海市的2萬634例最多，目前共24萬7348例（境外移入703例）無症狀感染者在醫學觀察中。

上海市近期連續數日通報的本土病例數低於2萬，但22日新增病例再次突破2萬；而這波疫情以來，當地已累計48人病故。

截至22日24時，中國大陸現有確診病例3萬662例（其中重症237例），累計死亡病例4686例，累計報告確診病例19萬9074例，43萬1473名密切接觸者正接受醫學觀察。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110423

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