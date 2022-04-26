多維新聞網宣布停止運作 遣散員工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港26日電）據報導，網媒香港01創辦人于品海旗下多維新聞於今天下午4時起停止運作。

星島日報網站引述消息透露，多維新聞員工主要在北京，大概有50、60人，多數被遣散，少數轉入香港01。

報導指出，多維新聞發布停止運作告知如下：「由於內部新聞業務的調整，多維新聞所屬的網站與APP等，於香港時間2022年4月26日16時整全部停止運作。衷心感謝各位讀者長久以來的關注與支持」。

據介紹，多維新聞成立於1999年，由海外民運人士何頻等創立，原先總部在美國紐約。

公開資料顯示，多維新聞2009年由港商于品海收購，近年搬至北京，並在台北、香港有編輯部門運作，目前隸屬於香港南海控股集團。

南海控股是由于品海所持有的上市公司，該集團旗下另一媒體業務是香港01。

自由亞洲電台以「親共港商大陸投資失利切入」，報導多維新聞宣布停運一事。

內容指出，多維新聞於2009年被于品海收購後，編輯方針大變，且把編輯部遷往北京，被外界標籤為中國政府的大外宣。在收購前一年，于品海時年50歲，進入北京大學馬克思主義學院攻讀馬克思主義哲學博士學位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

于品海控制的南海控股董事會先前已向香港聯交所揭露，單在2021年，虧損達到港元30至34億元，2020年亦已虧損25.3億，兩年總虧損額達50多億元（約新台幣186.5億元）。虧損主要原因為，集團在中國房地產業務受創，加上疫情反覆，亦影響了影院業務。

目前于品海仍經營香港01，這家新聞機構經常發表支持北京對港政策社論，引述不少親共人士內部消息。（編輯：李雅雯）1110426