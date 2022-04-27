疫情掀搶購潮 北京市投放100噸政府雞蛋儲備

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（中央社台北27日電）北京市疫情繼續燒，市民擔心會像上海封城而搶購物資。北京市政府表示，近日雞蛋的交易量及價格增加，針對市民對雞蛋的需求，已於26日開始投放100噸政府雞蛋儲備。

新華網今天報導，北京市昨天舉行疫情防控新聞發布會，市商務局副局長趙衛東通報北京市生活必需品供應情況，作出上述表示。

趙衛東表示，目前北京市各大超商、生鮮電商日備貨均達到平常的5倍以上。

他表示，26日北京市7家主要農產品批發市場蔬菜上市量2.52萬噸，較前一天增加11%。在價格上，除部分蔬菜受產地轉換、品種逐步退市等原因出現上漲外，價格總體平穩。

其中，26日豬肉交易量68.8萬公斤，較前一天增加18.2%，價格有所上漲；雞蛋交易量49.3萬公斤，較前一天增加13.3%，價格小幅上漲；糧油市場交易量及「價格穩定，儲備充足」。

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趙衛東表示，針市民對雞蛋的需求，經批准，北京市商務局已於26日開始投放政府雞蛋儲備100噸，進一步滿足消費需求。目前各項生活必需品「政府儲備充足」。

趙衛東表示，在電商方面，京東集團米面糧油等可滿足60天周轉，叮咚買菜、美團買菜等生鮮電商通過招募新人、跨區調配、與第三方快遞物流企業合作等，按照平時5倍以上的量加大備貨，滿足居民在線購物需求。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110427