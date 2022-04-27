北京基層中醫師指導上海防疫 引輿論爭議

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（中央社台北27日電）北京市豐台區鐵營社區衛生服務中心副主任葉財德近期接受中國官媒採訪談上海防疫。然而，這位來自北京的基層醫生談論、指導上海防疫，身分上的矛盾意外引發了中國輿論極大的議論。

中新社、健康報等中國媒體近期採訪葉財德談上海的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，葉財德同時是中國國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組社區防控專家。

葉財德在訪問中提到，上海市制定的「三區」（封控區、管控區、防範區）劃分和管控方案，採取了更為精細化的分區分類管理。「三區」方案的實施能夠逐步擴大防範區的範圍，縮小封控區的區域，實現「動態清零」，最終實現生活生產有秩序恢復。

葉財德稱，做好「三區」的劃分和管控要注意「劃得清，篩得出，分得開，轉得走，管得住」。

在「分得開，轉得走」方面，他表示，要實現應收盡收、應隔盡隔。「陽性感染者所在單元要採取封閉管理措施，安排專人巡邏值守，有條件的可使用監控設備等技防手段」。

他又說，「家門口採用電子門磁、『十字』封條等加強管理，防止人員外出流動，確保做到足不出戶。管控區守好區域『大門』。區域僅保留一個出入口，原則上只進不出。確需出入的保障人員實行『白名單』管理，均需報備、登記」。

葉財德是北京的醫療基層人員，是中醫全科主任醫師，在上海遭到嚴重的COVID-19疫情之際，接受了官媒採訪，引起了熱議。

有上海輿論將他與消失在人們上海防疫視野中的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏做比較，認為葉財德成為上海防疫的「代言人」，耐人尋味，甚至認為他「不夠格」。

一篇談及此問題的「張文宏淡出、鄔驚雷住院，現在防疫要看葉財德的？」文章，一度在中國網路平台廣為轉載，但目前已被刪除。

此外，甚至有聲浪質疑，現今上海引起民怨的「硬隔離」政策，是否是出自於葉財德之手。

葉財德曾在武漢爆發COVID-19疫情時前往支援，他是國家衛健委基層防控指導專家出征武漢第1批。

另根據「北京社區衛生服務」的官方微信消息，葉財德曾奔赴天津、廣東、福建、寧夏、青海等加入抗疫，也處置過北京新發地、順義、大興等多起疫情。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110427