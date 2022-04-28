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上海6歲以下染疫幼童達1.2萬例 占總數2.4%

2022/4/28 11:45
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（中央社台北28日電）上海官方今天表示，本輪COVID-19疫情以來，6歲以下幼童染疫數累計達1萬2707例，約占感染總數的2.4%。

陸媒澎湃新聞報導，上海官方上午舉行疫情記者會，市衛生健康委副主任趙丹丹做了上述表示，而目前累計出院和解除集中醫學觀察共7480例

他進一步表示，這些染疫幼童主要收治在市公共衛生臨床中心等定點醫院，也有部分無症狀的患兒在監護人陪同下，收治在方艙醫院。醫護人員主要來自兒科領域的傳染科、呼吸科等相關科室，有豐富的臨床診治經驗；在定點醫院設置了相關兒科亞專科，能夠應對基礎疾病或急重症的救治工作。

至於老年人接種疫苗工作的狀況，趙丹丹指出，截至目前，全市60歲及以上老年人累計完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒疫苗全程接種逾360萬人，全程接種率62%，完成加強免疫接種超過220萬人，加強接種率38%。

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趙丹丹表示，根據研究和監測顯示，Omicron變異株對老年人、尤其是未接種疫苗和有慢性基礎性疾病老年人的危害非常大，接種COVID-19疫苗對防止重症和死亡的效果非常顯著。當前，上海正以「老年人」為重點，積極推進疫苗接種。

據上海市衛健委，27日新增確診本土患者共1萬622例，另新增47例死亡。新增病亡患者平均年齡84.7歲，都合併有各種原發基礎疾病，其中1例曾接種疫苗，其餘均未接種。死亡直接原因均為基礎疾病。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110428

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