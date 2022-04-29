河北遷安學院封宿舍 發塑膠桶要求學生房內如廁

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（中央社台北29日電）中國河北省遷安市再被揭發以極端手段防疫。多名華北理工大學遷安學院學生近日反映，學校實行全員靜止，學生不能出宿舍，校方並派發塑膠桶讓學生在宿舍內如廁。

中國新聞周刊官方微博28日報導，位於河北省唐山遷安市的華北理工大學遷安學院，近日有多名學生反映，學校實行全員靜止，足不出宿舍，並派發塑膠桶讓學生在宿舍內如廁。

遷安教育局對此表示，已接到多起反映，並已向上級匯報，唐山市教育局已介入處理。有遷安學院學生其後向中國新聞周刊表示，27日晚學校更改通知，稱發桶是「以備不時之需」，目前可正常使用廁所。

中國新聞周刊記者多次致電該校，無人接聽。

中國社群平台微博近日有不少相關事件的文章及圖片。其中一張截圖疑似是校方發出的通知，表示現在學校實行全員靜止，不能出宿舍，上廁所要報告，每層會有一名志工看守，禁止在樓道走動，不服從會被處分。

通知稱，「我們一會會給各宿舍一個桶，一袋濕巾，桶的作用是宿舍內上廁所用的，但是大家最好打報告去廁所，晚上我們值完班回去之後，大家就不能出宿舍」。

疑似校方發放的紅色塑膠桶照片也在微博瘋傳引發熱議。

另有文章描述了學生被困在宿舍內多天的經歷，表示19日早上接獲老師通知宿舍要封閉，當時宿舍內沒有食物，直至第4天校方才發放米飯，但有些是不熟的；第6天連飯盒也沒有，飯菜只放在塑膠袋內，有些米飯是餿味的。之後校方甚至向學生收取飯菜錢。

對於校方向學生派發塑膠桶，讓學生在宿舍內如廁，該文表示，「大學生也是人，學校的領導在抖音評論區直接讓同學們刪掉視頻，恐嚇學生」。

另有留言表示，已被隔離10天，不能洗澡，隔離樓棟仍然有人被帶走隔離，「學生不出校，老師、職工及餐廳員工哪個不出學校，封校的意義是什麼？」

中國多地為了防疫使出各種強制「硬隔離」手段，遷安市日前要求民眾上交鑰匙，由防疫人員反鎖，如有不從以鐵絲封控。消息一出引發爭議，官方才回應正在核查整改。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110429