民生經濟受重創 北京仍堅稱動態清零是防疫法寶

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（中央社台北29日電）中國當局防控疫情堅持動態清零卻導致民生經濟重創並衍生難以計數的次生災害，不過國家衛健委副主任李斌今天堅稱，動態清零是中國防控疫情的致勝法寶，而且「路子是對的、效果是好的」。

中國媒體澎湃新聞報導，李斌上午在記者會中表示：「發現一起、撲滅一起動態清零做法…最大限度減少了疫情對於國家經濟整體發展的影響，路子是對的，效果是好的，是中國防控疫情的致勝法寶。」

但李斌的說法與當前中國防疫成效顯然有差。自中國3月間爆發兩年多來最嚴峻疫情至今，除了重災區上海封城已逾一個多月仍未解封，其他像是首都北京、即將舉辦亞運的杭州等地，陸續浮現疫情難遏止的升溫跡象。

像是廣州白雲國際機場微信公眾號「白雲機場發佈」28日指出，因27日發現員工核酸檢測異常，取消1100架次航班；有「世界超市」之稱的浙江省義烏市，也因發現本土確診病例而採取封閉管理，殃及全球供應鏈。

此外，由於中國防疫側重嚴苛的清零更是嚇跑了投資人。根據國際金融協會（Institute of International Finance）最新數據，中國在上月流失外資175億美元（約新台幣5160億元），創下歷史新高。

北京當局雖設定全年經濟成長率要達到5.5%的目標，不過中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴已坦承，由於地方過度防疫等因素，經濟成長率第2季達5%不容易，至於首季則是4.8%。

又因中國的防疫政策將持續影響經濟走勢，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤說，考慮中國面臨經濟下行的壓力加劇，因此下調2022年中國的經濟成長率預期，從原本的5%降至4.2%。

而拉動中國經濟的火車頭也就是一線4大城市包括北京、上海、廣州、深圳，首季的經濟成長率僅北京對齊國家標準，廣州則是4.2%及上海3.1%，深圳墊底僅2.0%，都顯示受到疫情管控的影響。

於此同時，為貫徹當局下達的清零指令，而衍生的次生災害更不計其數，包括嚴格防控期間醫院拒絕收治急重症，導致患者命喪急診室，更有人因難捱病痛跳樓輕生。

還有就是藉著防疫，各地層層加碼成千上萬的關卡、檢查，無數司機被困高速公路，供應鏈幾乎中斷，貨運成為災難等。

接受美國之音（VOA）訪問的上海居民說：「我感覺現在就是文革的2.0版，已經切切實實地來到了我們的身邊，真的是一模一樣。」彷彿文革依附著防疫借屍還魂。

居民指出，大白兵不過就是包裹著煞白防護服的紅衛兵，封控管控，老老小小只能家裡蹲，空等有關部門執行計畫經濟，配送民生物資卻苦等無著而乾著急，這些以為不會再來已經遠去的往事，又全部回來了。

彭博社（Bloomberg）報導，澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出：「改變清零政策會讓（中國國家主席）習近平很丟臉，而且隨著病毒傳播及更多人死亡，短期內可能讓情況變得更糟。」

他說：「多年來，他們一直吹噓自己的制度優於西方民主國家，但突然間看來一切並非如此，誰敢把這個告訴習近平呢？」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110429

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