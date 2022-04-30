中國本土疫情降至1萬餘例 北京添54例

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（中央社台北30日電）上海市的COVID-19本土病例出現一個月以來的新低，影響所及，據官方今天通報，中國大陸新增本土疫情降至1萬703例，其中上海市占1萬181例，而近日備受關注的北京市則有54例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，29日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1424例，其中境外移入14例，本土病例1410例。

本土病例以上海市的1249例最多，其次為首都北京市的48例。另新增死亡47例，均為本土病例，都在上海。

當天並通報新增9369例無症狀感染者，其中境外移入76例，本土9293例。本土無症狀感染以上海市的8932例最多，其次為遼寧省的85例，北京市也有6例。

中國大陸這波本土疫情重災區上海市的病例數持續下降，今天通報的數字為4月5日以來的新低。

與此同時，北京市近期的疫情則備受關注，在「五一」勞動節假期前夕，當地衛生官員呼籲市民近期非必要不出京，倡導就地過節，減少人員流動，不聚餐聚會，外出選擇到空曠的室外活動。

截至29日24時，中國大陸現有確診2萬6567例（其中重症458例），累計死亡5022例，累計報告確診病例21萬5667例，尚在醫學觀察的密切接觸者455894人，尚在醫學觀察的無症狀感染者19萬1036例（含境外移入589例）。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110430