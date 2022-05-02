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中國新增染疫病例7822例 北京本土添41例

2022/5/2 11:02
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（中央社台北2日電）中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）7822個病例（含確診與無症狀感染者），其中新增本土7741例，至於浮現疫情警訊的首都北京則是新增本土染疫數41例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，1日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例865例，其中境外移入19例，本土病例846例。

本土病例以上海市的727例最多，其次為首都北京市的36例。另新增死亡32例，均為本土病例，都在上海。

當天並通報新增6957例無症狀感染者，其中境外移入62例，本土6895例。本土無症狀感染以上海市的6606例最多，其次為遼寧省的95例，北京市也有5例。

中國連續兩天新增病例不到一萬，其中這波嚴峻疫情的重災區上海新增本土病例7333例，至於浮現警訊的首都北京則是新增本土病例41例。

另據國家衛健委通報，截至1日24時，中國累計死亡5092例，累計報告確診數達21萬7452例；尚在醫學觀察的無症狀感染者15萬6131例（境外移入542例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬725例（出院5萬9661例，死亡9313例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110502

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