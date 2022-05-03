上海染疫數再降 本土新增5669例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）上海今天通報本土COVID-19新增病例共5669例，新增死亡20例。新增病例數較前一天減少1664例，確診數與無症狀感染數與日前相比均下降甚多，疫情似見曙光。

根據上海市衛生健康委官方微博「健康上海12320」，上海今天通報，2日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例274和無症狀感染者5395例。

2日零時至24時，新增本土死亡20例。平均年齡83.95歲，最小年齡49歲，最大年齡101歲。20位患者合併有多種急慢性基礎疾病和晚期腫瘤。官方指出，死亡的直接原因為晚期腫瘤或自身疾病。

上海這一波疫情從4月17日開始，已累計死亡474例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從今年2月26日零時至5月2日24時，累計本土確診5萬4365例，治癒出院4萬496例，在院治療1萬3395例（其中重型488例，危重型88例）。現有待排查的疑似病例零例。

中共上海市委書記李強昨天在檢查防疫工作時強調，上海要堅持「動態清零」不動搖，徹底遏止疫情傳播源頭。上海市領導層則說，要設法增加隔離房源，為「盡早實現社會面清零」奠定基礎。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110503