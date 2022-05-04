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港媒：香港警隊擬棄用美製手槍 改用陸製手槍

2022/5/4 10:59
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（中央社記者張謙香港4日電）據報導，香港警方計畫放棄使用美國史密斯威森（Smith & Wesson）「點三八」左輪手槍，改用中國製手槍。

香港「01」今天在報導中指出，由於史密斯威森的10型「點三八」手槍已經停產，警隊已落實換槍計畫，高層也敲定採購方案，將會物色中國國產手槍，初步考慮的多款「心水」品牌，在大陸執法部門及解放軍駐港部隊都有使用。

但由於當中涉及不少程序，包括採購、訓練、更換等，預料警隊的換槍計畫仍需時。

報導引述消息指出，中國國產手槍品質不遜於西方，加上價錢合理，也有大陸強大支援，警隊更為傾向配備國產手槍。

除了更換手槍，警隊去年也新購了3輛中國國產「小型水炮車」，以應對挑戰。這種水炮車體型較小，適合在本地街道行走。

由於史密斯威森手槍發射.38特種彈，以及向左側擺出子彈轉輪，因此本地警員俗稱為「點三八」左輪手槍。從港英政府至今，警方一直都在使用「點三八」手槍。

據百度資料，中國大陸警隊使用多款手槍，包括54式手槍、64式手槍、77式手槍、92式手槍，也有轉輪手槍，最多使用的是64式及92式手槍。（編輯：周慧盈）1110504

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