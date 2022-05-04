疫情趨緩 上海公布首批重大工程復工白名單

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（中央社台北4日電）上海疫情趨緩，3日晚間市住建委公布首批重大工程復工「白名單」；官方今天說，出院出艙人員若復陽，不影響所在樓棟、社區的「三區」劃分，顯示上海生活將逐步正常運行。

上海今天通報3日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土感染數為4982例，疫情逐日趨緩。

上海加快腳步盼望經濟正常運行。3日上海市住建委公布第一批上海市重大工程建築工地復工復產「白名單」，共24個重大工程建築工地，包含騰訊、阿里巴巴、中芯國際、上海機場、美的集團、藥明生物，和輝光電等知名企業工程項目。

上海市經信委也在3日晚間公佈修訂後的「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第二版）」，內容包含落實疫情防控責任、加強對復工復產企業服務等六方面共26項，對復工復產流程、復工證和運輸通行證申領使用等提出指引。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹今天在疫情防控記者會上說，COVID-19病毒感染者符合出院、出艙標準，不列入社區篩查對象，居家健康監測6天內不必進行核酸或抗原檢測。

趙丹丹表示，這類人在第7天開展1次核酸檢測，由屬地安排專車將其轉至公立醫療機構檢測，或由醫務人員上門採樣送公立醫療機構檢測。

他表示，對於核酸檢測Ct值小於35，按照規定應當立即轉運至定點醫院或方艙醫院進行隔離管理，該人員的檢測結果不影響所在樓棟、社區的「三區」劃分。

上海將全市依照疫情嚴峻程度劃分為封控、管控、防範三個區。現在位於防範區的人員超過1514萬人，他們可在區內有不同程度的活動。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110504