中國清零政策下的五一假期：就地過節、頻繁核檢

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（中央社台北4日電）正值中國「五一」長假期間，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與官方的清零政策，許多中國民眾選擇就地過節，持續接受核酸檢測，這也讓原本的旅遊旺期變得慘淡。

COVID-19疫情下的「五一」假期，中國多個省分倡導「就地休假」、「非必要不離省市」，今年沒有跨省旅遊旺期的繁景，取而代之的是包含上海、北京、廣州的人民都要不停地做核酸檢測，遵守防疫規定。

北京在假期間關閉了環球影城、暫停餐廳內用，博物館與各景區的室內展廳陸續停止對外開放。許多苦悶的北京年輕人靈機一轉，帶著餐廳的外帶，三五好友成群結隊聚集前往亮馬河邊野餐。

於是，亮馬河成為今年「五一」期間，北京最火的地方之一。根據中國網路社交平台微博、小紅書上的照片，亮馬河邊聚集許多露天聚餐的北京人，還有人做起足療。

不過，亮馬河「盛況」在3日時就被官方拉起封條。根據北京日報報導，當地城管執法部門表示，如果市民群眾發現有室外聚餐的情況，可向屬地城管執法部門舉報，城管執法部門將依法予以查處。

其他省市往昔熱門的旅遊景點繁景不再。根據規定，中國大部分景區均要求遊客要持48小時內核酸檢測才能入場，或是先行預約，限定參觀人數。

陝西西安兵馬俑景區遊客大幅銳減，有大陸媒體形容園區狀況是「俑比人多」；華山景區4月30日人流高峰在上午8點至10點之間，登山人數僅為236人。

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另據中新網報導，今年如浙江嘉興、福建福州、江蘇南京等地，民眾多選擇本地旅遊，就近露營、展開小踏青、小聚會度過假期。

今年中國「五一」長假放假日期為4月30日至5月4日，共5天。中國交通運輸部應急辦副主任周旻在此前預計，「五一」假期全國客運量達1億人次，較去年同期下降6成2左右。民航運輸旅客200萬人次，客流下降77%，高速公路日均流量降幅近50%。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110504