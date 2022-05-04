香港官員：會吸納優質中概股來港上市

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（中央社記者張謙香港4日電）香港財經事務及庫務局局長許正宇今天表示，港方將會吸納優質「中概股」來港上市，以豐富市場。

隨著地緣政治變化和中美摩擦加劇，在美國上市的中國企業（俗稱中概股）有可能被除牌，外界一直關注部分企業會否轉到香港上市。

有立法會議員就此詢問當局有否對吸引美國「中概股」來港上市作好準備，許正宇透過書面回覆作出上述表示。

他首先指出，中國國務院金融穩定發展委員會在上月中曾表示，目前相關監管機構就「中概股」監管事宜保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。

中國證券監督管理委員會隨後也表示，將進一步推動高水準對外開放，抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市，同時加強大陸與香港資本市場的務實合作，共同維護香港市場健康穩定發展。

許正宇說，香港將一如既往，配合北京中央政府的政策，對於希望選擇香港市場的「中概股」發行人，港方已做好準備，把握國際金融中心的制度優勢和「一國兩制」下的獨特有利位置，吸納優質「中概股」在港上市，豐富市場選擇，增加市場流動性。

他說，因應越來越多在海外上市的「中概股」有意回流，並預計相關上市的需求將會持續增長，針對「中概股」和其他海外發行人的融資需求和特性，香港交易所已自2020年起檢討有關上市制度。

他指出，港交所已於1月修訂了相關企業在港第二上市的市值要求和創新產業條件，以利「中概股」在港上市。（編輯：李雅雯）1110504