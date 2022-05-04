北京本波染疫數超過新發地疫情 朝陽區居家辦公

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（中央社記者張淑伶北京4日電）北京市防疫措施不斷加碼，朝陽區5日起全區實施居家辦公。北京市政府發言人徐和建說，這一輪確診病例總數已超過2020年新發地批發市場疫情，當前疫情防控形勢依然非常嚴峻。

中國五一長假告一段落，明天恢復上班，但防疫措施有增無減。綜合北京日報、北京青年報等媒體報導，徐和建今天在防疫記者會上表示，新增病例連續多日在50例上下波動，昨天新增病例有所下降，但社會面篩查仍有零星病例，首都疫情防控形勢依然非常嚴峻。

會上公布，北京最大的行政區朝陽全區5日起實行居家辦公，必須到工作場所者盡量採取自駕方式，減少單位內部聚集，做到「單位家庭兩點一線」。朝陽區常住人口約345萬。

北京封控區、管控區、臨時管控區、防範區以及朝陽區的公共交通和計程車、網約車運營已做出必要調整，包括繞行、停運等。此外，為疫情防控需要，4日起，北京13條地鐵線路的60餘座車站出入口將封閉停止進出。

徐和建說，為盡快實現社會面動態清零，北京暫時延續「五一」假期的有關防控措施。

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繼續暫停演出場所、娛樂場所、上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動，暫停開放全市等級景區、室內場所及圖書館、文化館、美術館等公共文化場所。公園景區繼續按照50%限流，餐飲經營單位繼續暫停堂食服務。

會上也公布，確診者的密切接觸者應實施10天集中隔離加7天居家隔離，次密接人員實行7天居家隔離，不符合居家隔離條件的實行7天集中隔離；高風險人群實行10天居家隔離加7天健康監測，期間按規範進行核酸檢測和抗原自測。（編輯：邱國強）1110504