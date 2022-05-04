中國五一長假旅遊人潮減3成 消費減4成3

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（中央社台北4日電）為期5天的中國五一長假今天結束。官方今天發布數據顯示，受疫情影響，今年五一假期國內旅遊人次較去年同期下滑3成，旅遊總收入更大跌4成3；近3成9的A級旅遊景點未能正常開放。

環球網報導，中國文化和旅遊部數據中心測算，今年五一假期，中國國內旅遊總出遊人數為1.6億人次，較去年五一假期下滑30.2%。若按可比口徑，只有COVID-19疫情前同期的66.8%。

根據測算，五一假期中國國內旅遊總收入為人民幣646.8億元（新台幣約2890億元），較去年五一假期大跌42.9%。若按可比口徑，更只有疫情前同期的44%。

相同資料並指出，今年五一假期，中國全國正常開放的A級旅遊景區有8716家，僅占總數的61.3%，也就是有38.7的A級旅遊景區未能正常開放。

中國文旅部坦承，疫情防控政策動態調整，對全國民眾的旅遊休閒消費產生較大影響。其中，九寨溝、杭州西湖等景區客流較往年有較大幅度下降；海南三亞飯店平均入住率更只有20.57%，較去年同期下降超過6成。

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但中國文旅部指出，今年五一假期的「微旅遊」、「微度假」成為主流，城市公園、開放式景區景點及城市近郊周邊鄉村承載了主要休閒需求，主要客源地城市居民休閒空間由城市向周邊轉移，使踏青賞花、民宿度假、非遺（無形文化遺產）體驗、郊野露營成為市場主流，家庭親子休閒自駕遊則不減熱度。

同時，五一假期間，城市近郊周邊遊帶動鄉村遊熱度升溫，山居民宿、賞花摘果、農耕研學等綠色休閒體驗活動受到遊客青睞。家庭組團式的採摘、燒烤、野炊等休閒方式明顯增加，特色度假型民宿、「農家樂」帶動旅遊消費，使各地民宿價格穩中有升。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110504