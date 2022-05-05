溝通放寬就業港人定居 政府有時間感沒有時間表

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大陸委員會發言人邱垂正5日在例行記者會上說，政府就放寬香港專業人才可在台定居修法與各界的溝通「有時間感，沒有時間表」，會採積極態度。中央社記者沈朋達攝 111年5月5日

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（中央社記者沈朋達5日電）針對立法委員和社會的質疑，政府近日暫緩公布實施放寬從事專業工作港人申請定居的規定。陸委會發言人邱垂正今天說，政府的溝通「有時間感，沒有時間表」，會採積極態度。

大陸委員會5日舉行例行記者會，邱垂正在回應相關提問時做上述表示。

近期有報導稱，政府放寬從事專業工作港人申請定居的修法，恐無限期暫緩。邱垂正對此表示，政府會持續與國會及各界溝通，化解疑慮爭取支持，「不會強渡關山、貿然推動」。

他強調，政府的溝通是「有時間感，沒有時間表」，意即不會消極放著不動，而會積極廣納各界意見，化解爭議，並在爭取更多共識後落實。

邱垂正說，這項修法並非忽然成形，而是經過政府跨部會多次會商反覆討論，並參採民間的意見。

他也重申，相關修法已研議包括居留審查、5年觀察期、專案認定和國安審查「4道關卡」把關，確保國安零風險。

對於有立委質疑港人的定居規定較外籍人士寬鬆，邱垂正說，港澳居民在居留定居方面，是依據「香港澳門關係條例」、「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」；和適用「入出國移民法」的外國人，兩者在制度適用範圍上有根本差異，無法完全類比。

有立委主張港人申請在台定居前，應先放棄香港永久居留權。邱垂正回應，政府機關會研議評估。

有網路言論稱，陸委會將打電話向立委陳情、上網連署廢除港澳條例的民眾，視為配合中共「認知作戰」。

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邱垂正說，民眾透過網路和電話對公共議題表達意見，本來就是民主社會的常態，陸委會感謝各種批評指教，凡是有助政策更臻於完整的，都會納入參考。至於網路傳言的真假，相信民眾可理性判斷。

為解決港人目前在台居留、定居等相關問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港人在台從事專業工作居留5年、每年居留時間達183天，且滿足最後1年月收入達基本薪資2倍等條件，可申請定居。政府本擬於5月1日公告新制，但由於多名立委擔憂國安疑慮、民間也有反對聲浪，因而暫緩實施。（編輯：楊昇儒）1110505