官員：北京與疫情較量處於膠著 朝陽區嚴格管控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北京市小心應對COVID-19疫情，城區內向來遊客充斥的南鑼鼓巷變得安靜許多，街上警語要求民眾戴口罩、不聚集，進入店家則必須掃碼和出示核酸檢測報告。中央社記者張淑伶北京攝 111年5月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京8日電）北京市24小時內新增本土COVID-19感染者39例。北京市政府發言人徐和建今天說，「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」。而朝陽區繼續嚴格落實居家辦公，封控、管控區都足不出戶。

綜合新京報、北京日報app（應用程式）等媒體報導，徐和建在今天下午的防疫記者會上表示，當前北京新增COVID-19病例仍在高檔運行，仍有零星社會面病例，首都與疫情的較量正處於「膠著狀態」。

會上通報，8日凌晨0時至下午3時，北京新增本土感染者22例。自7日記者會後，也就是當天下午3時至8日下午3時，新增本土感染者39例。截至目前，全市共有高風險地區21個，中風險地區33個。

北京市衛生健康委員會副主任李昂說，自4月25日起，北京市已開展了8輪區域核酸篩查，共篩出60管混採陽性，為阻斷疫情傳播發揮了重要作用。

朝陽區副區長楊蓓蓓說，連日來社會面持續出現零星散發病例，部分管控人員未自覺嚴格落實居家隔離，人員流動帶來病毒社會傳播風險。經綜合評估，朝陽區進一步提級管控措施。

朝陽區全區繼續嚴格落實居家辦公，凡是生活或工作在朝陽的人員，全部嚴格落實居家辦公，區域內與民生保障無關的企業全部暫停。

其中，朝陽區內的封控區實行區域封閉，足不出戶服務上門；臨時管控區按照管控區管理，管控區除做核酸外，實行足不出樓，嚴禁聚集。

楊蓓蓓說，倡議大家「非必要不出朝陽」。（編輯：邱國強）1110508