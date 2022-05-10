上海日增3000例 疫情趨緩餐飲業逐步開業

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）上海本土COVID-19疫情持續降溫，9日通報新增確診病例234例和無症狀感染者2780例，合計3014例。隨著疫情逐漸受控，上海市內的餐飲業逐步恢復，大型商場採取閉門經營的方式重新開業。

封城超過一個月的上海，近期疫情明顯受到控制，每日通報病例數逐步下降，從疫情高峰期每日超過2萬例，目前已回到3000例左右的水平。

根據上海市衛健委發布，9日新增確診病例234例和無症狀感染者2780例，合計3014例。另增加6例死亡病例。

在疫情趨緩以及落實嚴格防疫管控之下，不只工業活動逐漸恢復，關乎民生的餐飲業也陸續重新開始經營。

根據上海市多家媒體共同營運的綜合性資訊服務網站「東方網」，隨著復工復市的政策加速，上海市內的餐飲業也有明顯復甦，其中長泰廣場、太古里等市內地標級的購物中心開始採取「閉門不停業」的方式，以閉環管理方式，確保商場內的保供企業、餐飲業維持正常運作。

內文提及，不少餐廳目前能夠提供的菜色、產品已經恢復到疫情前的2/3左右，每日可接的訂單數量都超過上百件。雖然民眾無法親自到店內享用，但是透過團購、外送等方式，可以品嘗到這些餐點。

根據閉環管理的相關規範，這些大型商場針對內部人員與餐飲業者嚴格採取「1+1」的檢測方式，即上午做一次抗原檢測，下午做一次核酸檢測，並把結果統一上報。

除了大型商場外，便利商店也陸續開業。然而由於多數的便利商店人力有限，因此目前上海民眾若要購買便利商店的物品，大多還是要在外送平台訂購，支付一點外送費，請外送員協助運送。

據新華社報導，國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議時強調，要堅持「動態清零」不猶豫不動搖，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控，為「黨的20大勝利召開營造良好環境」。（編輯：陳沛冰）1110510