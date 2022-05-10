中國再出手穩經濟 降稅減費助企業降低營運成本

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）為挽救受疫情影響的經濟與企業經營困境，中國相關部門「穩經濟」不遺餘力。包含國家改發委等多個部門今天發布通知，推動降稅、降保費、租金減免等措施，助企業降低經營成本。

為穩定受疫情衝擊的經濟情勢，中國持續端出政策。中國國務院總理李克強5日主持國務院常務會議時指出，將進一步為中小微企業和個體工商戶提出紓困措施，以「保市場主體、穩就業」。

根據中國國家發展和改革委員會官網今天發布「國家發展改革委等部門關於做好2022年降成本重點工作的通知」，持續執行政府工作報告提出的各項降成本重點任務、加大助企紓困力度，落實8個方面共26項任務。

根據這項通知，將持續推動對於製造業、小微企業和個體工商戶的減稅降費政策，並提高減免幅度、擴大適用範圍。對小規模的納稅義務人採取階段性免徵增值稅；對年應納稅所得額在人民幣100萬元至300萬元的小微企業，減半徵收企業所得稅。

於此同時，對於電費不合理的情形加以查處，並要求地方政府為困難行業的用電實行優惠政策。

降低用人成本方面，通知提到延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策。對不裁員、少裁員的企業，繼續實施普惠性的失業保險穩崗返還政策（針對配合穩定就業的企業，發放獎勵性補貼），在2022年度將中小微企業返還比例從60%提升至最高90%。

另一方面也放寬部分保險費的繳納期限。根據通知，允許失業保險、工傷保險基金結餘較多的省份，對餐飲、零售、旅遊等企業實施階段性緩繳失業保險、工傷保險費政策。緩繳期限以不超過1年為限，緩繳期間免收滯納金。

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至於在企業用地成本方面，通知提到，支持不同類型產業用地按既有程序合理轉換，使土地用途變更、整合、置換等政策更加完善。鼓勵採用長期租賃、先租後讓、彈性年期供應等方式供應產業用地，藉此降低企業前期投入的成本。

對於在今年被列為疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內服務業小微企業和個體工商戶，若有承租國有房屋的需求，今年減免6個月租金，其他地區減免3個月租金。（編輯：邱國強）1110510