上海疫情趨緩 官方宣布8個區社會面基本清零

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（中央社台北11日電）上海官方今天表示，上海目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走勢趨穩向好，感染傳播風險已得到有效遏制；全市已有8個區和浦東部分街鎮「社會面基本清零」。

據陸媒第一財經報導，上海今天早上舉行疫情防控記者會。上海市疾控中心副主任吳寰宇表示，日新增感染者人數明顯下降，在隔離管控外發現的新增陽性感染者越來越少，社會面疫情風險得到有效控制，疫情走勢趨穩向好，感染傳播風險已得到有效遏制。

吳寰宇並指，從3月1日以來，上海本輪本土疫情陽性感染者病毒基因測序結果，仍是Omicron BA.2和BA.2.2變異株，沒有發現新的變異株。

上海市衛健委副主任趙丹丹宣布，徐匯區達到社會面基本清零標準，全市已有8個區和浦東部分街鎮「社會面基本清零」。這8個區分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐匯。

趙丹丹說，全市聚焦「降新增、防反彈」工作取得一定成效，但反彈風險依然存在，要堅持「動態清零」總方針不動搖，落實「四應四盡」要求。

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根據上海1日公布的「社會面基本清零」標準，若連續3天單日新增數在區內總人口數占比小於10萬分之1，就可認為「社會面基本清零」；如果連續3天單日新增數為零，就實現了「社會面清零」。

上海今天通報10日COVID-19本土病例為1487例（含確診者和無症狀感染者），連日來疫情病例數持續下降；另新增7例死亡個案，4月17日至5月10日，上海連續出現本土死亡病例，24天合計死亡560例，據財新網統計，病死率為0.0913%。（編輯：呂佳蓉/唐佩君/李雅雯）1110511