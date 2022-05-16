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美歐防堵中國 專家：改變產業鏈布局是一廂情願

2022/5/16 15:39
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（中央社台北16日電）美國與歐洲聯盟舉行會議，欲在太陽能電池及稀土等領域聯手防堵中國；中國專家表示，西方想改變產業鏈布局是一廂情願，並不是開會就能改變。

外電報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日赴法國首都巴黎，參加「美國-歐盟貿易和技術委員會」（US-EU Trade and Technology Council）會議，根據會前揭露的草案，美歐會後將對太陽能電池及稀土等領域，供應高度集中於中國發出警告。

環球時報今天報導，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，「美國-歐盟貿易和技術委員會」成立背景有較強烈的中國因素。雙方首次會議主要是建立框架、確認共識，在第二次會議可能會涉及一些具體動作。

崔洪建指出，其中歐洲擔心在半導體領域嚴重依賴外部市場，在美國引導下，美歐將會突出針對中國而來的合作。

但他認為美歐想改變產業鏈布局，到目前為止還是一廂情願，並不是開一次會就能改變。

他表示，在太陽能和半導體等領域，中國有產能優勢，所以歐美現在也只能往減少對中國依賴的方向走，但也不得不考慮市場因素，因違背經濟和市場規律行事未必會有好的結果。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110516

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