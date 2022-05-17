專家：中國海外資產負債結構需調整

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（中央社台北17日電）中國知名經濟學家余永定日前表示，中國海外資產負債結構需要調整，以達到提高海外投資的淨收益以及中國海外資產、特別是外匯儲備安全性等目的。

據上海證券報，中國社會科學院學部委員余永定在14日北京五道口首席經濟學家論壇作上述表示。

余永定指出，俄烏衝突之後，美國凍結俄羅斯銀行3000億美元的做法，嚴重破壞了美國的信用。美元作為國際儲備貨幣的地位進一步受到了地緣政治因素的沉重衝擊，這是國際貨幣體系目前面臨的局面。

他表示，中國的海外資產負債結構因此需要調整，以達到提高海外投資的淨收益、中國海外資產特別是外匯儲備的安全性等目的。

在存量資產方面，余永定表示，可採取的措施包括：減持美國國債，增持其他形式的資產；增加對戰略資源生產國的投資；嚴格保護外國投資者在中國的投資等。

在流量資產方面，他認為，可考慮的政策調整包括：擴張性財政貨幣政策刺激內需帶動進口；儘快取消殘存的出口政策；增大對大宗商品、戰略物資的進口；少購買美國國債，更多進口美國產品；特定時期維持貿易逆差，用掉多餘的外匯儲備；實行浮動匯率政策；增加海外投資形式；發揮中國在基礎設施投資方面的優勢，並小心債務陷阱。

余永定近來談論中國的經濟引發諸多討論。根據中國宏觀經濟論壇CMF網站消息，他在4月的一場CMF宏觀經濟理論與思想研討會上說，「2022年可能是一個標誌性的年份，在今年通貨膨脹形勢可能嚴重惡化」。

他指出，中國治理通貨膨脹的指導思想主要來自於自身的實踐，平衡財政、避免財政透支是中國共產黨的傳統金融思想。然而，現今中國的問題是過於強調財政平衡，過於強調量入為出，好像政府財政就是家庭財政；人行和財政缺乏配合，機械強調人民銀行不能購買國債等等。

余永定說，這種觀念是建立在短缺經濟時期的經驗基礎上。2000年後，儲蓄大於投資、供給大於需求已經成了中國經濟的常態，「我們的思想也應該與時俱進地做些調整」。

他說，過去許多做法實際上已打破人行不能為政府提供資金的禁忌。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110517