日媒：中國政協會科技巨頭 是否放鬆監管引關注

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（中央社記者沈朋達台北17日電）日媒引述知情人士稱，中國全國政協會議今天會見奇虎360董事長周鴻禕等主要科技公司高層，數據安全將是會中討論重點之一，但商界更關注北京是否將放鬆對科技業的監管。

日經亞洲16日引述知情人士報導上述消息，並表示隨著中國經濟成長放緩，當局對科技業的監管政策可能會翻篇。

近期許多外媒都報導中國官方計劃與科技巨頭舉行座談會的消息。美媒進一步報導，中國國務院副總理劉鶴可能會出席這場題為「推動數位經濟持續健康發展」的專題協商會。會議參加者還包括中國國家網信辦等監管部門官員，和百度創始人李彥宏等科技公司代表。

近一年半來，中國官方對螞蟻集團、滴滴出行和騰訊等科技巨頭祭出一連串監管措施，衝擊這個行業原有的高獲利商業模式。

不過4月29日的中共中央政治局會議提到，要促進平台經濟健康發展，並提出「支持平台經濟規範健康發展的具體措施」。有分析認為，隨著監管風暴對中概股的影響，和COVID-19疫情衝擊經濟，北京可能鬆綁對科技業的監管。

但在同一天的政治局的集體學習中，中共總書記習近平談到資本問題時，仍表示要「加強反壟斷和不正當競爭監管執法」。中共中央委員會主辦的「求是」雜誌5月15日也刊出習近平去年12月的講話內容，說一些領域出現「資本無序擴張」。規範資本行為，是「不容迴避的重大政治和經濟問題」。

因此，尚不確定這場會議後，官方是否會放寬監管措施，或提出具體政策。

中國全國政協4月已舉行過相關的專題調研會議，當時和浙江杭州的11家科技公司舉行視訊會議。

日經亞洲引述一名曾參加此類會議的知名電商公司高層表示，有鑑於全國政協在中國政治體制中的重要性偏弱，他對這場會議的期望不高。（編輯：陳沛冰）1110517