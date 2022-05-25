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上海自救自治組織藉推特發宣言 號召抗防疫暴政

2022/5/25 13:13
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（中央社台北25日電）號稱民間發起上月宣布成立的上海自救自治委員會，於22日藉由推特與臉書等平台發布宣言，號召不滿當局防疫清零暴政且不甘為奴的民眾相互串連，奮起抗暴。

據上海自救自治委員會在推特（Twitter）開設的專頁，這篇宣言呼籲「起來！不甘為奴的上海人」，呼應了北京當局近來嚴禁傳唱的「國際歌」首句歌詞：「起來！飢寒交迫的奴隸，起來！全世界受苦的人。」

1871年創作的國際歌是全球共產黨琅琅上口的「紅歌」，至今也是中共全國代表大會及地方各級代表大會的閉幕曲，只因上海封城期間困在封控區的民眾相繼傳唱抒發不滿，觸動當局敏感神經，往昔紅歌淪為禁曲。

這篇宣言指出，封控期間許多以敲鍋表達抗議的上海人，被誣陷是勾結境外敵對勢力，但尸位素餐的人大政協委員與黨高幹隱匿財產，持海外護照和綠卡出國花天酒地，才是視人民如韭菜及草芥的境外敵對勢力。

宣言稱，上海自開埠以來雖屢經離亂，即便日軍佔領期間也從未封城，這回持續近兩個月的封控大搞動態清零以致物資斷絕，生計被剝奪，銀行存款被基層政府精心組織的高價食品消耗殆盡，還要忍饑挨餓。

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宣言指出，蒙面員警箝制居民至新時代集中營方艙醫院，被逼上交鑰匙，那些來路不明的人聲稱上門消毒卻大搞破壞，搶劫私有財產，赤裸裸的強盜行徑，當局卻說這是為人民服務，誰願意接受這種服務？

宣言稱，當前那些正在不斷瞎折騰的，就是50年前興風作浪的文革餘孽，凡是不想生活在另個北韓，不滿打算出國又遭遇非必要不得離境的攔阻，以及撥打國際電話卻因美其名防詐騙為由而受限，務必自救抗爭。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110525

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