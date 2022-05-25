馬克思中國化百年記 官媒：助用習思想武裝頭腦

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（中央社台北25日電）中共當局近日推出「馬克思主義中國化一百年大事記」，官媒報導，大事記有助黨員、幹部、群眾增強用習近平思想「武裝頭腦」，更加緊密團結在以中共總書記習近平為核心的黨中央周圍。

新華社昨天報導，中共中央黨史和文獻研究院編寫的「馬克思主義中國化一百年大事記（1921—2021年）」近日由中央文獻出版社出版發行，採用編年體形式，全面記述馬克思主義中國化的三次歷史性飛躍，反映了馬克思主義中國化既「一脈相承又與時俱進」的理論和經驗。

報導說，三次歷史性飛躍的第一次是以毛澤東為代表的中國共產黨人創立毛澤東思想，實現馬克思主義中國化。

第二次是以鄧小平、江澤民、胡錦濤為代表的中國共產黨人，從新的實踐和時代特徵出發堅持和發展馬克思主義，形成中國特色社會主義理論體系。

第三次是以現任總書記習近平為主要代表的中國共產黨人，從新的實際出發，創立習近平新時代中國特色社會主義思想，實現馬克思主義中國化新飛躍。

新華社表示，大事記的編輯出版有助於廣大中共黨員、幹部、群眾增強用習近平思想「武裝頭腦」、「指導實踐」、推動工作的「思想自覺、政治自覺、行動自覺」，更加緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110525