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穩經濟 中國動員鄉鎮以上政府開視訊會議施策

2022/5/25 16:18
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（中央社台北25日電）中國媒體報導，中國鄉鎮級以上地方政府接獲動員通知，統一在今天下午3時參加國務院召開的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。預料會議重點將督促各地加緊落實中央「穩經濟」相關政策。

綜合財新網、鳳凰網等媒體報導，江西省進賢縣日前向內部傳達「關於收聽收看全國穩住經濟大盤電視電話會議通知」，明確要求相關主管官員乃至於各鄉鎮長，在25日下午3時前往縣內會展中心會議室，出席這場大型視訊會議。

根據報導，這場會議在全國各省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人，都須參加或收聽收看。

報導提到，中國3月以來在上海等地本土疫情反彈，經濟下滑壓力加大的情況下，4月份官方經濟數據全面下滑。包括工業生產、出口、投資、消費等指標都創下近年來相對低點，城鎮調查失業率更上升到2020年3月疫情初期以來最高。

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報導預測，這場全國大規模的視訊會議，重點應會敦促中國各個地方政府狠抓落實，抓緊推出符合各地實際情況的「穩經濟」政策，同時下達更明確的要求。

中國國務院總理李克強23日主持召開常務會議，會中坦承當前中國經濟下行壓力持續加大，「許多市場主體十分困難」。因此要依照總體思路和政策取向，採取「一攬子針對性強、有力有效」的區間調控舉措，「穩住經濟基本盤」，同時提出6大方面共33項具體措施。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110525

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