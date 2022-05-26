中國新增染疫低於500例 多地推常態化核酸檢測

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（中央社台北26日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例460例（含確診與無症狀感染者），上海、北京等地疫情趨緩，但多地正進一步規劃常態化核酸檢測的各項辦法。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，25日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例130例。當中，本土病例104例，以上海病例最多有48例，接續是北京36例、天津11例、河南9例。境外移入則有26例。

當天通報無症狀感染者415例，境外移入59例、本土病例356例。單日新增本土無症狀感染者仍以上海最多有290例，接續是河南12例、四川12例，北京則有9例。

上海昨天新增染疫數共338例，新增染疫再降，當天也無新增隔離區外的社會面感染，但有1例死亡個案。本輪疫情合計已有587例病亡。北京方面，昨新增染疫共45例，官方指疫情形勢整體可控，進入攻堅掃尾階段。

儘管北京、上海疫情趨緩，但是兩地的核酸篩查仍持續進行。

中國疫情仍呈現多點爆發現象。官方決定，不久的將來要實施常態化檢測，例如建立15分鐘步行的核酸採樣圈等。近期，又下發規定，對於現行公立醫院的核酸檢測價格，單人單檢降至不高於每人份人民幣16元（約新台幣70.4元），多人混驗統一降至不高於每人份5元。

繼人口有多達1億的河南日前宣布全省居民及其他在河南人員原則上每48小時應完成至少一次核酸採樣後，據廣州的新快報報導，當地已有多區加強常態化核酸採樣點，宣布建構「15分鐘核酸檢測圈」。

另據經濟觀察報報導，中國多地陸續探索實施核酸檢測的工作，如上海、杭州已規劃佈局；深圳、大連、合肥、江西、湖北的多個城市也開始展開工作。

截至25日，中國現有確診病例3387例（其中重症病例170例），累計病亡病例5225例，累計報告確診病例22萬3735例。尚在醫學觀察的密切接觸者20萬5599人；尚在醫學觀察的無症狀感染者22萬128例（境外輸移入428例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診33萬2108例（病亡9372例），澳門特區82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110526