國台辦回應布林肯演講 批美國挺台遏華

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（中央社記者張淑伶北京27日電）中國大陸國台辦今天表示，美國國務卿布林肯的中國政策演說渲染「中國威脅」，散布「涉台錯誤言論」，暴露美國「挺台遏華」、企圖阻止中華民族偉大復興的本性。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮27日以「答記者問」的書面方式評論布林肯（Antony Blinken）的演講時，作上述表示。

她說，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，但美國屢屢「言行不一」。美方頻頻向台灣出售武器，助台拓展國際空間等，並攻擊聯合國大會第2758號決議，企圖打「台灣牌」，陸方對此堅決反對。

朱鳳蓮說，美方所謂「脅迫台灣」、「改變現狀」等言論「完全是顛倒黑白」。重申「台灣是中國的一部分，台灣問題不容任何外部勢力干涉」。

她說，陸方願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的願景，同時絕不放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

朱鳳蓮宣稱，「台獨」勢力不斷謀「獨」挑釁、美國為其打氣撐腰，這是台海地區緊張動蕩的根源。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

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布林肯26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國政策演說。談到台灣時，他表示美仍然致力於以台灣關係法、中美三個聯合公報、六項保證為指導的「一個中國」政策。美方反對任何一方單方面改變現狀，不支持台獨，並期待兩岸以和平方式解決分歧。

布林肯演說中重申美國一中政策不變，並指責改變的是北京日益嚴峻的威脅，包括試圖斬斷台灣與世界各國的關係、阻止台灣參與國際組織等，且北京的言詞與行動日益挑釁，中國軍機幾乎每天都出現在台灣附近。（編輯：楊昇儒）1110527