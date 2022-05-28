中國傳再有多名官員履新 徐麟接掌廣電總局

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（中央社記者沈朋達台北28日電）中國官場再有人事調動。港媒報導，原國務院新聞辦主任徐麟，可能接任國家廣電總局長，或中央黨校副校長。原國家市場監管總局長張工，將接替之前過世的廖國勛擔任天津市長。

中共總書記習近平27日主持召開中央政治局會議，據官媒新華社報導，會議審議了「中國共產黨政治協商工作條例」，並「還研究了其他事項」。當政治局會議討論人事任免時，會有這樣的表述。

香港星島日報今天引述消息報導，現任國務院新聞辦主任徐麟，接替將滿65歲退休年齡的聶辰席，出任中國國家廣播電視總局長。

不過明報則引述消息稱，徐麟將出任中央黨校常務副校長。這個位置之前由被視為習近平「文膽」的中共中央黨校常務副校長李書磊擔任，之前有報導稱，李書磊已出任中央宣傳部常務副部長

59歲的徐麟曾長年在上海任職，之後陸續擔任中央網信辦主任，和國新辦主任。

徐麟的國新辦主任遺缺，據傳可能由曾任中國外交部發言人的中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超接任。不過星島日報指，這項消息未獲確認。

之前星島日報也曾報導，原被視為中國下任外交部長熱門人選的外交部副部長樂玉成，將轉任國家廣電總局副局長。

此外，4月突然去世的天津市長廖國勛，遺缺則將由國家市場監管總局長張工接任。報導指，張工在市場監管總局任內，積極推動中國的反壟斷工作。

明報也報導，公安部黨委書記王小洪，則將接替已屆69歲的趙克志，擔任公安部長。

而據「中國組織人事報」報導，曾任重慶市委組織部長的彭金輝，23日已經以中央組織部副部長的身份出席會議。

中共預計今年秋天舉辦第20屆全國代表大會，年初起陸續有多名中高階官員調動。（編輯：周慧盈）1110528