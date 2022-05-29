上海染疫再降 官方強調經濟社會發展

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（中央社台北29日電）上海28日新增本土COVID-19確診病例29例和無症狀感染者93例，新增染疫共122例。隨著疫情好轉，官方將工作重點從防疫轉移到社經發展，強調要做好走訪群眾、企業的工作。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，28日零時至24時，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例29例與無症狀感染者93例。

其中18例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，10例確診病例和93例無症狀感染者在隔離管控中發現。社會面發現1例確診病例，居住於浦東新區。

新增境外移入確診病例3例和無症狀感染者3例，均在閉環管控中發現。其中1例境外移入確診者為台灣居民，在台灣探親後，在26日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。經判斷為確診病例。

當日無本土新增死亡。上海本輪疫情合計死亡為588例，病死率為0.0938%。

截至28日24時，尚在院治療的本土確診病例1602例，較前一日減少85例，在院治療病例中重症、危重125例，其中重症96例，危重29例。

上海官方逐步將工作重點防控，轉移至經社發展，市委書記李強28日召開疫情防控和經濟社會發展基層代表座談會。

他說，「我們正加快向常態化疫情防控階段轉換，讓群眾有序走出家門，讓經濟加快恢復重振」，把各項防控措施從嚴從緊、從細從實落實下去，積極創建無疫小區、無疫單位、無疫樓宇等。

李強接著說，要堅持聯繫服務群眾的好機制好做法，做好走訪群眾、走訪企業的工作，把群眾的生活關心好、情緒疏導好，把企業復工復產的難點解決好、堵點疏通好。市、區和街鎮、社區要多為企業排憂解難，工商聯、總商會要多為企業牽線搭橋，各個企業要克難而進。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110529