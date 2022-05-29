上海：6/1起進入公共場所須持72小時核酸證明

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（中央社台北29日電）上海市將於6月1日步入第三階段防控，實施COVID-19疫情防控常態化管理。官方今天宣布，從6月1日開始，民眾進入公共場所與搭乘公共交通工具，須持72小時核酸檢測證明。

上海市防疫記者會於今天上午舉行，上海市政府新聞發言人尹欣作上述表示。

據陸媒澎湃新聞報導，尹欣指出，上海市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控正處在向常態化防控轉換的關鍵時期，因此調整和優化核酸檢測時間要求等事宜。

尹欣宣布4點，第一，自6月1日零時起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。

第二，離滬人員仍需要提供48小時內核酸檢測陰性證明和24小時內抗原檢測陰性證明（持有24小時內核酸檢測陰性證明者可免除抗原檢測證明）。來滬、返滬人員需要提供48小時內核酸檢測陰性證明。

第三，對於機場港口、醫療機構、集中隔離、冷鏈物流等需要定期核酸篩查的相關行業或崗位的從業人員，以及配送寄遞、城市保障等流動人員，按照國家和上海市相關核酸檢測要求執行。

第四，上述措施，後續將根據疫情防控形勢進行動態調整。

上海市28日新增1例社會面感染，是來自浦東新區報告的確診案例。上海市衛健委副主任趙丹丹說，截至29日8時，共排查到在上海密切接觸者10人，累計排查到密接的密接14人，排查篩查人員3168人，核酸檢測結果均為陰性。

排查相關場所的物品和環境樣本71件，其中2件核酸檢測結果為陽性，為陽性感染者的居家環境樣本，其餘均為陰性。

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上海市浦東新區副區長晏波表示，這名確診者居住的浦東新區花木街道丁香路910弄已落實封閉管理和環境終末消毒等防控措施。該名患者14天內未離開過居住地，活動軌跡僅限於小區內。

官方今宣布，根據「抗原加核酸」組合篩查，28日全市劃分封控區816個，涉及人口數約25萬人；管控區6436個，涉及人口數約78萬人；防範區6萬2928個，涉及人口數約2214萬人。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110529