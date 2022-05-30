港媒：國安委劉海星將出任中國外交部副部長

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（中央社記者張謙香港30日電）據報導，中共中央國家安全委員會辦公室副主任劉海星將出任外交部常務副部長。

星島日今天刊登分析文章指出，劉海星現年59歲，畢業於北京外國語大學法語系，曾就讀法國巴黎國際公共行政管理學院、法國國家行政學院。

劉海星過去曾在外交部工作，曾任駐法國大使館公使、外交部歐洲司司長、外交部部長助理，2017年才轉赴國安辦工作，同時擔任中國全國人大監察和司法委員會副主任委員。

文章指出，中央國安委由最高領導人親自掛帥，辦公室設在國家安全部，部長陳文清主持國安辦日常工作，目前維護國家安全已經成為中國外交的重中之重，劉海星有國安辦這段經歷，如果重返外交部，「當然是大用」。

中國外交部近日傳出人事變動，有報導指副部長樂玉成將到國家廣播電視總局工作，此前廣電總局的領導名單曾出現樂玉成的名字，其後又撤下。

但文章指出，相信這只是技術問題，樂玉成出任廣電總局副局長已成定局。

截止今早，中國外交部官網的主要官員名單中，仍有樂玉成的名字。（編輯：呂佳蓉）1110530