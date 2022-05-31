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天津高層變動 前國家市場監管總局長張工任代市長

2022/5/31 12:14
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（中央社台北31日電）中國天津市17屆人大常委會第34次會議今天通過，任命張工為天津市副市長，並決定其為天津市代市長。此前，天津時任市長廖國勛因突發疾病一個月前離世。

「天津人大」微信公眾號發布上述消息。張工原是國家市場監管總局局長，他在5月28日履新天津市委副書記。

翻查資料顯示，張工現年60歲，長期任職在北京。早期在北京的市業單位工作，2002年開始從政，曾任市經委副主任、市發改委副主任等職，2007年任北京市發改委主任。

張工於2012年升任北京市副市長，2015年躋身市委常委，並兼任市委秘書長、副市長；2017年，出任北京市常務副市長，同年當選19屆中央候補委員。

2020年8月，張工接替轉任工信部部長的肖亞慶，出任國家市場監管總局局長。在市場監管總局任內，積極推動中國的反壟斷工作。

他這次履新天津，是時隔4年重返地方。

4月27日，天津市時任市長廖國勛「突發疾病」經搶救無效離世，享年59歲。廖國勛曾在2020年兩度升遷，原本前途看好，他最後一次出現在媒體是在4月25日，出席一場防污染的工作會議。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110531

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