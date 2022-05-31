中國發布33項穩經濟措施 保第2季成長迎20大

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（中央社記者沈朋達台北31日電）中國國務院今天印發總理李克強日前召開會議規劃實施的33項穩經濟措施，主要涉及退稅降費、增加補貼。通知要求各地確實穩住第2季經濟，以實際行動迎接中共20大召開。

李克強近日多次發話穩經濟，官媒新華社23日報導，他主持的國務院常務會議，部署了穩經濟一攬子措施。李克強之後又召開了下至區、縣級官員都須參加、與會人數達10萬人的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，並指一系列政策要在5月底前發布細則。

國務院今天公布「扎實穩住經濟一攬子政策措施」，共有33項，包括六個面向。

香港經濟日報整理，首先在財政政策方面，這份通知進一步加大增值稅留抵退稅，並加大政府採購支持中小企業的力度。同時要求金融機構盡快放貸，不盲目抽貸、壓貸和斷貸。

中國官方也透過財政政策協助穩就業。通知表示，企業招聘應屆畢業生，簽訂勞動合同並參加失業保險的，可按每人不超過人民幣1500元（新台幣6531元）的標準，發放一次性擴大招聘補助。

在貨幣金融政策方面，這份通知延緩今年6月底前的商用貨車貸款。針對因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情住院或被隔離等受疫情影響經濟的群體，要求金融機構對他們的住房、消費貸款還款期限，採靈活延後方式處理。

通知也提到企業赴海外上市的議題，表示支持中國企業在香港上市，依法推進符合條件的網路平台企業到海外上市。

在穩投資、促消費政策方面，通知表示，要制定支持平台經濟規範健康發展的具體措施，在防止資本無序擴張的前提下設立「紅綠燈」，維護市場競爭秩序，以公平競爭促進平台經濟規範健康發展。

同時，要求各地不得新增汽車限購措施，並改善電動汽車的基礎設施建設。

在保糧食能源安全政策方面，通知擴大發放農資補貼，並推動今年具開工條件的重大能源建設盡快實施。

在保產業鏈供應鏈部分，受疫情影響的中小企業，在用水、用電和天然氣方面可設立半年緩繳期。政策加大對物流樞紐和物流企業的支持力度，全面取消疫情低風險地區貨車的通行限制。

政策也加強對民航業的扶持。這份通知提到，增加民航應急貸款額度人民幣1500億元，適當擴大支持範圍，支持困難航空企業渡過難關。支持航空業發行2000億元債券。

在保基本民生政策方面，政策容許受疫情影響的企業，可緩繳住房公積金。

這份通知要求，各地方和各部門要提高政治站位，切時擔負起穩定宏觀經濟的責任，穩住第2季經濟，努力使下半年發展有好的基礎，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接中共20大召開。（編輯：李雅雯）1110531