不滿達克沃絲率團訪台 中國：已向美方嚴正交涉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海31日電）美國聯邦參議員達克沃絲訪團昨晚抵台訪問，今天上午總統蔡英文在總統府接見。中國外交部發言人趙立堅對此表示，中方強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）去年6月與另2名參議員蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）搭乘軍機從南韓旋風訪台，宣布美國贈台75萬劑疫苗。

達克沃絲昨天再度來台，預計停留到6月1日。蔡總統上午在總統府接見，除向美國政府和國會對台海穩定的重視表示感謝，也特別謝謝達克沃絲多年來關心台灣安全議題。

對於達克沃絲率團訪台並受蔡總統接見一事，趙立堅今天在中國外交部例行記者會上回應，表示中方強烈不滿、堅決反對。

趙立堅表示，美國國會議員訪問台灣，已嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「我們敦促美方有關政客切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」，趙立堅強調。

趙立堅說，中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。他說，中方注意到，「美國政府近期在台灣問題上發出一系列錯誤的信號，美國政府應該做的是把拜登總統有關的涉台的四不一無意的表態落到實處」。（編輯：李雅雯）1110531