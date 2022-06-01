中國急發債 分析：救經濟需更多刺激

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（中央社台北1日電）中國各省正競相於本月發行債券，以重振受COVID-19疫情打擊的經濟；分析人士則認為，需要更多刺激措施以助維持經濟復甦。

綜合路透社等外媒報導，中國國務院昨天要求地方政府確保今年人民幣3.45兆元（約新台幣15.18兆元）基礎設施專項債券的發行在本月底前完成，將這個最後期限提前了3個月，以促進投資。

財政部的數據顯示，截至5月27日，中國各省的債券發行量為1.85兆元，占總發行量的54%，這意味著未來數週中國各省需要發行人民幣近1.5兆元的債券。籌集到的資金將在8月底前使用完畢。

報導引述分析表示，此舉可能加大市場流動性壓力，迫使中國央行注入更多現金，可能作法是透過銀行的中期貸款安排和降準。

中國國務院昨天表示已批准新型基礎設施和能源項目。基礎設施支出的增加遵循了中國政府提振經濟的典型模式。

報導說，受制於官方嚴格的清零政策，支持中國經濟增長的緊迫性越來越大。中國國務院總理李克強上週重申了前置政策支持的必要性，並表示將尋求第二季經濟正增長。

中國將今年經濟增長目標定於5.5%左右，但許多經濟學家認為這個目標越來越不可能實現。預測顯示，中國4至6月的經濟出現收縮，而這將是自2020年第一季經濟出現嚴重衰退以來的首次收縮。

分析人士認為，隨著中國城市放鬆封鎖，未來幾個月將需要更多的刺激措施；而官方若不改變更廣泛的疫情防控政策，新的疫情可能引發進一步的限制措施。

今天開始，上海取消對2500萬居民中大多數人的流動限制。

與此同時，有專家加大力度呼籲中國政府發行特別債券，以幫助受疫情影響的行業，並維持下半年的基礎設施支出。

華夏新供給經濟學研究院院長賈康告訴路透社，「我們應該為此作積極的準備，發行的規模應該與2020年類似」。中國政府當年發行了1兆元特別國債，為提振受到疫情衝擊的經濟提供資金。

智庫「中國財富管理50人論壇」則呼籲發行約2兆元的特別國債，理由是今年下半年需將經濟增速提振至6.5%，以實現全年近5%的增速。

國盛證券預計會發行1兆至1.5兆元這類債券，大部分可能在8月和9月發行。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110601