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北京新增2例 官方：已轉入動態清零階段

2022/6/3 17:45
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（中央社台北3日電）北京市政府通報，今天截至下午3時新增COVID-19本土感染者2例。官員表示，北京疫情總體持續趨穩向好，新增感染者數量持續下降，已經轉入「動態清零」階段。

據央視新聞，北京市3日下午召開疫情防控工作新聞發布會通報，6月3日零時至下午3時，北京市新增本土感染者2例，均在朝陽區。其中，隔離觀察人員1例、社會面篩查人員1例。

北京昨天新增本土感染者15例，其中社會面篩查人員也只有1例。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京疫情總體持續趨穩向好，新增感染者數量持續下降。截至目前，除豐台、昌平、朝陽區外，其餘13個區和經開區已連續7日以上無新增社會面病例，14個區和經開區已按照分區分級實施社會面防控措施的要求，除封管控區的人員外，已陸續恢復正常的生產生活秩序，標誌著「北京已經轉入動態清零階段」。

他表示，當前全市社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。近日出現社會面零星散發病例，疫情傳播風險仍局部存在。要堅決扛起責任，以更加果斷的行動，儘快把隱匿風險撈乾篩淨，打好殲滅戰，實現社會面穩定清零。

北京朝陽區副區長楊蓓蓓表示，朝陽區原本已連續7日以上無新增社會面病例，恢復正常的生產生活秩序，今天再次出現社會面病例，說明疫情反彈風險依然存在。

據通報，4月22日至6月3日下午3時，北京這一輪本土疫情累計報告1797例感染者。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110603

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