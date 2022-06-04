六四33週年 馬英九籲大陸當局面對歷史承擔責任

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）前總統馬英九今天說，今天是六四事件33週年。一方面，他要再次呼籲大陸當局，勇於面對歷史、承擔責任，才能往前邁進。另一方面，也要藉此機會反思，台灣雖號稱民主，卻一步步墮入不自由的民主，格外值得警惕。

今天是六四天安門事件33週年，馬英九上午透過臉書表示，從2018年美國對大陸發動的貿易戰、2020年爆發COVID-19疫情，到今年2月發生的俄烏戰爭，每一步都牽動未來世界的和平穩定。也因此要提醒中國大陸，固然美國為首發起的所謂「反中」風潮，讓情勢更顯複雜，但大陸亦能化被動為主動，向國際傳達更正面訊息。

馬英九說，去年10月，大陸領導人習近平在中央人大工作會議時談到了民主，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主、依法治國，這有助於建立法治社會的正確方向。如能真誠面對、平反六四這個歷史創傷，不但在國際上能有非常正面的形象，兩岸也不會愈走愈遠。

但馬英九也說，對於民主的意涵為何，因為兩岸制度上不同，各自的闡述與實踐相異。除了呼籲大陸，也應該反求諸己，更謹慎地檢視自己的民主發展。

馬英九指出，台灣雖然揮舞著民主大旗，但在民進黨政府執政下，卻逐漸墮入「不自由的民主」，舉凡關閉電視新聞台、清算在野黨、對民眾「查水表」、干預司法、全面綠化獨立機關、修法幫涉貪的前總統除罪、運用大內宣誤導國人、製造仇恨等行徑，只因為這些行徑合乎所謂「抗中保台」的政治正確，國際輿論上似對這些戕害台灣民主自由的舉措視而不見，他卻深以為憂。

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馬英九表示，尤有甚者，這兩年COVID-19疫情呈現政府當局疫苗採購不足、快篩政策紊亂，證明政府的「超前部署」都是虛言，民進黨執政當局與所謂「1450」，卻對質疑民眾發動攻擊甚至抹紅。當大家高呼對岸要善待異議人士，來建立兩岸雙方共同的核心價值時，執政黨卻正在打壓、甚至消滅異議人士，同時墮入「不自由的民主」與「民選的專制」之中。

馬英九說，六四33週年，期許大陸要面對歷史，往前邁進，但也不能坐視台灣的民主走回頭路，甚至朝向「不自由的民主」與「民選專制」前進。大家必須從自己做起，捍衛台灣真正的民主。（編輯：翟思嘉）1110604