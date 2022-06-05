鄭州核酸小屋不便民 網友怨「你下班他也下班」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）河南省鄭州市的核酸檢測小屋最近受熱議，民眾抱怨採檢效率低、排隊時間長，上班族更批評「你上班他下班」、「你下班他也下班」，更有網友留言會因為檢測規定想逃離鄭州。

中國新聞周刊今天報導，河南省是中國第一個在全省範圍實行「48小時核酸」的省份。5月21日起，全省居民及其他在河南人員原則上每48小時應完成至少一次核酸採樣，未完成的將彈窗或賦黃碼。

而從6月1日起，鄭州市開始實施常態化核酸檢測，免費開展檢測服務。鄭州街頭的便民「核酸小屋」採檢站，當日開始投入使用。

但近日以來「核酸小屋」成為了中國社群媒體熱搜話題，似乎從投入使用的首日，並未給市民帶來便利，反而造成了諸多不便。

報導表示，在鄭州市政府附近工作的一位張姓市民說，他當天去公司附近的「核酸小屋」做檢測，排了一個多小時也沒有完成檢測，感覺檢測效率更低了。

且「核酸小屋」內的採檢人員只能透過固定伸出的橡膠手套採檢，無法清楚看到被採檢者的喉部。另不少市民採檢時需要大幅度屈膝、彎腰才能完成；而身高不足的孩子，則需要家長抱起來才能完成。

另一位鄭姓網友吐槽說，「五分鐘才前進一位，我排了一個小時，結果工作人員下班了。中午吃完飯又繼續排，現在排了一個小時，估計還要半個小時才輪到。」

其中「核酸小屋」最被抱怨的是上班族根本沒時間可以前去檢測，因檢測時間是上午8時30分至11時30分和下午3時30分至5時30分。

對此，大批網友留言表示，需要拿到檢測陰性證明才能上班，但「你上班他下班」、「你下班他也下班」，這樣大家都不用工作，每天守著「核酸小屋」就好。

網友批評這個「餿主意」極其不便民，是完全不科學的安排，要求領導們聽聽民意。另也有網友表示第一次會因為核酸檢測規定想要逃離鄭州。

不過也有支持現行作法的網友發文，分別表示採檢人員和被檢者完全隔離，這是首創，身高不夠或太高就抱著或低下頭，這有什麼麻煩，別不知足了。（編輯：唐佩君/邱國強）1110605