香港年內經濟成長預測下調至1%至2%

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（中央社記者張謙香港6日電）香港財政司司長陳茂波今天說，受內外因素衝擊，香港今年首季經濟明顯惡化，但考慮到經濟正逐步復甦，當局將香港今年經濟成長預測下調至1%至2%。

陳茂波在立法會報告香港經濟現況時指出，香港首季經濟明顯惡化，實質本地生產總值較去年同期收縮4%，中斷了先前4季的成長趨勢。

他說，由於全球需求減慢，加上COVID-19疫情干擾跨境運輸，本地首季整體貨物出口較去年同期下跌4.5%；同期間，服務輸出按年收縮2.8%。

在疫情及相關防疫措施的打擊下，香港首季內部需求也明顯轉弱，私人消費開支在首季錄得5.5%的按年實質跌幅；營商氣氛同時轉差，整體投資開支按年實質跌幅擴大至8.4%。

但陳茂波指出，在政府逐步放寬防疫限制之下，近期消費活動和營商氣氛明顯改善，只要疫情受控，今後經濟活動將會進一步恢復。

他說，雖然香港首季經濟表現遜於預期，但考慮到本地經濟活動正逐步恢復，當局把今年實質本地生產總值成長預測向下修訂至1%至2%，但不至於負成長。

今年5月中，陳茂波曾預測香港今年經濟成長2%至3.5%。（編輯：陳沛冰）1110606