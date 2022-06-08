防疫情反彈 解封後上海部分地區再豎鐵籬

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（中央社台北8日電）據統計，上海解封1週以來，社會面發現20例感染，疫情反彈壓力大，部分地區於是再度豎起鐵板。

上海4月時為因應COVID-19疫情採取「硬隔離」措施，封控區的小區門口圍起鐵柵欄，居民宛如被關在籠子裡。而根據中國社交平台微博上網友上傳的圖片顯示，儘管上海在1日解封後，硬隔離措施被拆除，但當隔離區外的社會面又有感染，鐵柵爛又再度立起。

據陸媒財新網報導，一名不願具名的疾控部門人士表示，上海近期出現的社會面感染病例雖不多，但分佈範圍廣，涉及楊浦、靜安、徐匯、黃浦、浦東、寶山等絕大部分的中心城區範圍，多個疫情傳播鏈彼此獨立。

這名人士稱，「這對疾控部門查清傳播鏈帶來不小的挑戰，社會面後續傳播的可能性不能排除。」

出現社會面病例的徐匯區和靜安區昨天同時發佈對轄區內部分合圍區域實行封控的通告。

當中，徐匯區對陝西南路、新樂路、襄陽北路、長樂路合圍區域實行「14天封閉管理」；對襄陽北路、新樂路、富民路、長樂路合圍區域實行「7天封閉管理加7天居家健康監測」。

靜安區對富民路、巨鹿路、陝西南路、長樂路合圍區域實行「7天封閉管理加7天居家健康監測」。

上海市衛健委副主任趙丹丹6日表示，隨著上海復工復產的加快推進，人員流動逐步加大，疫情形勢仍嚴峻複雜，疫情反彈風險依然存在。

他說，從陽性感染者的活動軌跡來看，主要涉及中心城區為主的居民社區、辦公樓宇、醫療機構、商場、超市等場所。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110608