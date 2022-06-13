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北京酒吧疫情持續 海淀278家遊藝場所停業

2022/6/13 18:25
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（中央社記者張淑伶北京13日電）北京市涉及天堂超市酒吧聚集性疫情已累計有228個病例，疫情仍處於蔓延階段。受此影響，海淀區現有歌舞娛樂、網吧、演出、密室逃脫等278家場所已全部暫停營業。

央視新聞app（應用程式）報導，今天的北京市防疫記者會通報，13日凌晨0時至下午3時，新增本土COVID-19病例45例，其中自社會面篩查出1例。

這一波疫情從4月22日至6月13日下午3時，北京市累計報告2059例病例。

導致近日疫情反彈的是6月9日開始、涉及天堂超市酒吧聚集性疫情，至13日下午3時累計報告228例感染者。其中，天堂超市酒吧到訪人員180例，酒吧工作人員4例，到訪人員的續發關聯人員44例。228例感染者涉及14個區和經濟開發區。

針對9日以來涉天堂超市酒吧疫情，海淀區已陸續劃定封控區13個、管控區1個。海淀區現有歌舞娛樂、網吧、演出、遊藝、劇本殺、密室逃脫等場所278家，已全部暫停營業。

會上通報，涉及天堂超市酒吧聚集性疫情處於蔓延階段，續發病例涉及多個公共場所，呈現點多面廣的特點，疫情仍存在傳播擴散風險。

北京市政府發言人徐和建說，當局對酒吧等地下場所開展大排查，對防控措施落實不到位、地下密閉通風不良的場所暫停開放。（編輯：邱國強）1110613

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