中國企業陷困境 官員喊話千方百計助度難關

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（中央社台北14日電）中國受COVID-19疫情影響，大批中小微企業深陷困境，遊走在倒閉關門的邊緣，為穩定社會及經濟，中國政府官員今天表示，將會使用各類政策工具，千方百計幫助企業度過難關。

據中國新聞網報導，中共中央宣傳部今天舉行「中國這十年」系列主題記者會，中國工業和信息化部副部長徐曉蘭會中表示，中小微企業好，中國經濟才會好，將用足用好各類工具，千方百計幫助中小微企業度過難關。

中小微企業是中國經濟發展的主力，據統計，至2021年末，中國中小企業的從業人數占全部企業從業人數比率達80%。以中小微為主的民營企業是第一大外貿經營主體，2021年對外貿增長的貢獻度超過58.2%。

今年以來，中國為對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施封城清零政策，對中小微企業營運造成很大壓力。

據中國中小企業協會對3000家樣本企業4月份開工率調查顯示，完全開工企業占17.85%，開工率在75%至100%之間的占14%，在50%至75%之間的占23.9%，小於50%占28.8%，未開工的占15.50%。

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「中國小康網」5月報導指出，受疫情影響，大批中小微企業深陷困境，遊走在倒閉關門的邊緣。近4成小微經營者的現金流僅能維持不到1個月，這代表在疫情影響地區，如果疫情持續超過1個月，就會有大量的小微經營者面臨倒閉風險。

為拯救中小微企業穩定經濟及社會，中國國務院總理李克強近期召開國務院常務會議，宣布「穩經濟一攬子措施」，決定緩徵中小微企業個體工商戶和5個特困行業社保費、並支持銀行對中小微企業個體工商戶貸款、車貸、房貸等延期還本付息等，中國工信部今天再表示將繼續全面落實惠企政策。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110614